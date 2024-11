Sport.quotidiano.net - Inter-Arsenal, è vera Champions: San Siro esaurito, dove vederla

L'tornerà in campo domani inLeague per affrontare l'in un Sanannunciato tutto. Il calcio d'inizio è previsto per le 21, i nerazzurri e i gunners sono entrambi a quota 7 con due vittorie e un pareggio. Per entrambe le formazioni c'è la possibilità quindi di restare imbattute e di mettere un mattone importante nel discorso qualificazione. "Sappiamostiamo lavorando bene, non dimentichiamo che abbiamo fatto sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto - esordisce Simone Inzaghi in conferenza stampa - Dopo l'ultima partita ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto quel che avevo chiesto. Non abbiamo concesso quasi nulla al Venezia, se non un'occasione su una svirgolata del loro attaccante. L'unico neo è stato non chiudere il discorso e arrivare al 97' ancora sull'1-0.