Inter-Arsenal al via l’allenamento Inzaghi in cerca di conferme

Simonesta lavorando con i suoi ad Appiano Gentile in vista di, sfida valida per la quarta giornata di questa Champions League. ALLENAMENTO – In vista della sfida contro l’in Champions League, Simonenella mattinata di oggi ha iniziato la rifinitura prima di dedicarsi nel pomeriggio alle attività di stampa con la conferenza stampa insieme a Matteo Darmian. Sarà quindi l’italiano ad accompagnare il tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti. Nella serata di domani i meneghini scenderanno in campo con qualche cambio di formazione, a partire dall’attacco che vedrà quasi sicuramente Mehdi Taremi con la maglia da titolare a fianco di uno tra coloro che hanno giocato titolari contro il Venezia., non solo Taremi. Un ritorno scontato CAMBI – Nella rifinitura odierna Simonevorrà accertarsi del definito recupero di Hakan Calhanoglu a centrocampo.