Imane Khelif è un uomo: non ha utero, ha i testicoli e un micropene". Il certificato medico pubblicato in Francia

Si riapre il caso di, la pugile algerina vincitrice delle Olimpiadi di boxe femminili di Parigi e al centro di grandi polemiche per la sua incerta classificazione di genere sessuale. Tutti ricorderanno il ritiro della nostra Angela Carini e la protesta di altre pugili che, dopo averla incontrata sul ring, avevano incrociato le braccia a forma di X per rivendicare la loro piena appartenenza al genere femminile. Ebbene, dopo tanti rumors e tante supposizioni oggi dallaè arrivata una vera e propria “bomba”. Il giornalista francese Djaffar Ait Aoudia, che scrive per Le Correspondent, sostiene di aver ottenuto unriservato che riporterebbe caratteristiche biologiche maschili nella campionessa. Questo documento, datato giugno 2023, attribuirebbe auna condizione genetica rara, sollevando importanti questioni su identità e regolamentazioni sportive.