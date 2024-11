Harris | democrazia è un atto vinceremo

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

5.24 "Come ci ha ricordato il grande deputato John Lewis, lanon è uno Stato, è un. Ora è il momento di agire. E insieme". Lo scrive a vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala, sui suoi profili social.incassa anche l'endorsement della popstar Taylor Swift,che in un post su Instagram per celebrare la fine della porzione americana del suo Eras Tour, ha inserito un messaggio per ricordare ai fans che domani (oggi ndr) si vota per le presidenziali.