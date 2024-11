Isaechia.it - Grande Fratello, la reazione a caldo di Tommaso Franchi dopo aver scoperto che entrerà al Gran Hermano

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’undicesima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Oltre all’eliminazione di Iago Garcia e all’ingresso in casa di Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, infatti,è stato prelevato da due ballerine di flamenco per essere portato in Spagna, ospite del, dove avrà modo di ritrovare Maica Di Benedicto, la gieffina spagnola che durante il suo soggiorno in Italia aveva espresso uninteresse per il ragazzo toscano. Durante la settimana,si era collegato con la Spagna per salutare in diretta Maica, la quale aveva trattenuto a stento l’emozione:sei in diretta, non ci credo. Mi vedi? Io sto molto bene, tu? Sono molto felice di parlare con te, ti manco o non ti manco? La prima volta che l’ho guardato negli occhi ho visto un’anima limpida.