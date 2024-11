Gerry Scotti consiglia a Pier Silvio Berlusconi di «non entrare in politica». Meloni? «Potrebbe condurre "C'è posta per te"»

Leggi tutto su Open.online

«Io consigliere die redattore della piattaforma per la sua discesa in campo? Sì, come no, sono il Del Debbio de noantri. Scherzi a parte questa è una fake news totale: nessuno mi ha mai fatto questa richiesta». Usa la sua ironia, bonaria come al solito, lo showmanper smentire le voci sul suo ruolo in un’ipotetica entrata indell’attuale presidente di Mediaset. E anzi glidi «non farlo», come aveva già detto al Cavaliere. Poi aggiunge: «La cosa più giusta che io possa fare è continuare a fare bene il mio lavoro». Alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora,risponde alle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. November 4, 2024 Leader come conduttrici:a “C’èper te”, Schlein a “X Factor” La coppia Lauro-Cucciari gioca con il suo ruolo da conduttore e chiede ain quale programma vedrebbe bene le due leader, la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Pd Elly Schlein.