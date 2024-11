Ilrestodelcarlino.it - ’Diamanti a Tavola’. Il triplete di Amandola nel segno del tartufo

Il primo fine settimana dedicato alla 27esima edizione di ‘Diamanti acoglie subito nel, un ‘’ di risultati per la manifestazione dedicata albianco pregiato dei Sibillini. "Le condizioni meteo questa volta ci hanno sostenuto – commenta il sindaco Adolfo Marinangeli – e siamo riuscito a raggiungere tre grandi risultati. Il primo senza dubbio la vittoria al trofeo della città delad Acqualagna dello chef Davide Camaioni in rappresentanza dicon i suoi cappelletti in brodo, ricotta di cocco e. Titolo che ha portato la nostra città al primo posto nazionale fra le città che vantano una tradizione consolidata del. Il secondo successo sta nell’affluenza di pubblico, in tre giorni è stata quantificata una presenza di migliaia di visitatori, ospiti tutti molto preparati in termini gastronomici, che hanno visitato e gustato il territorio.