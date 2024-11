Ilrestodelcarlino.it - Deviare il traffico pesante: sì all’odg del Pd

"Una situazione moltoche sta giustamente preoccupando molti cittadini. Ci vogliono opere di mitigazione, di deviazione delda via Rinaldi sulla Ss63, mettere la polizia agli incroci per far rispettare i divieti". Così il consigliere Fausto Castagnetti (foto) ha illustrato l’odg del Pd sulla decisione di Anas di anticipare di un’anno l’abbattimento del cavalcaferrovia di via Marx, con unimpatto sulle vite dei residenti delle frazioni nord-ovest. "Il Comune non ceda al ricatto: non può essere così il dialogo tra enti. Il sindaco e la giunta vadano sul territorio a parlare con i cittadini; certe decisioni non possono essere apprese attraverso un comunicato trionfalistico e dei cartelli, poi nascosti", ha aggiunto Dario De Lucia, illustrando l’odg di Coalizione Civica.