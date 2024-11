Ilfattoquotidiano.it - Chris Martin dei Coldplay precipita in una botola durante il concerto. Viene salvato da un tecnico: “Grazie per avermi aiutato” – IL VIDEO

Attimi di panico perche,ildeial Marvel Stadium di Melbourne in Australia, è caduto in unaaperta sul palco, uscendone miracolosamente illeso. Il cantante èto bruscamente mentre parlava davanti a una folla di 50mila persone. Nel filmato condiviso sui social si vede il frontman della band, inciampare accidentalmente in unaaperta mentre cammina all’indietro. Qualche istante dopo, un membro della troupe che si trovava all’interno dello spazio vuoto hail cantante, che indossava una maglietta blu e pantaloni cargo neri, a risalire sul palco. “Questo non era è previsto,per– ha detto nel microfonoal membro dello staff –, ragazzi, santo cielo, sto bene”, ha assicurato ai suoi fan. L'articolodeiin unail