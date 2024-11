Lapresse.it - Champions League in tv: oggi Milan, Juventus e Bologna. Dove vederla

, stasera si torna in campo con le partite della quarta giornata. Tre le italiane impegnate: si giocano Real Madrid-, Lille--Monaco. Nessuna delle tre partite sarà trasmessa in chiaro in tv. Sarà possibile vedere i match dialle ore 21 su Sky Sport e in streaming su Now. Al Santiago Bernabeu va in scena Real Madrid-, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Appuntamento francese per la, impegnata contro il Lille (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), mentre ilaffronterà in casa il Monaco (Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In studio anche Boban e Del Piero Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita conShow, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea.