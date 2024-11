Bergamonews.it - Cantiere in movimento per il nuovo bus elettrico, cosa c’è da sapere

Bergamo. Proseguono le attività di cantierizzazione sulla via per Grumello, nell’ambito delper ilbuse-BRT Bergamo-Dalmine-Verdellino, che interessano il territorio del Comune di Bergamo nel tratto compreso tra la rotonda provvisoria di via Campi Spini e il civico 21/A della via per Grumello (corrispondente alla scuola per l’infanzia “Il villaggio dei bambini”) in proseguo al tratto già cantierizzato. Al fine di garantire il doppio senso di marcia e la sicurezza stradale sono stati posizionati dei new jersey che non modificano la viabilità. Nonostante la restrizione della carreggiata, viene garantito il doppio senso di marcia. Una soluzione che consente di minimizzare l’impatto sulla viabilità in questo tratto di.

La prima fase della cantierizzazione non interessa l’ingresso della scuola per l’infanzia “Il villaggio dei bambini” al civico di via Grumello 21/A, che non viene precluso in questa fase di cantierizzazione, poiché i lavori terminano a pochi metri.