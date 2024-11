Lanazione.it - "Campionato equilibrato ma stop sbagli"

Leggi tutto su Lanazione.it

"Adesso non dobbiamo pensare a chi ci sta davanti, ma a chi ci sta dietro. La nostra targa è vicina alle inseguitrici, quindi innanzitutto cerchiamo di rendere più serena la situazione da questo punto di vista. Poi, alla fine del girone d’andata, guarderemo la nostra posizione. E’ unequilibratissimo, che ancora deve dire tutto". Marco Mariotti manda un messaggio chiaro ai suoi dopo la sconfitta rimediata a Forlì, la prima della sua gestione: l’obiettivo del Prato, nonostante le dichiarazioni del presidente Stefano Commini (che ho sempre posto l’asticella in alto, anche dopo il cambio di guida tecnica), deve innanzitutto essere quello di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Dopo le prime 10 giornate del girone D di serie D, i biancazzurri occupano la 13esima posizione in graduatoria, con appena 10 punti conquistati.