Anteprima24.it - Benevento, Giovanna Megna lascia Civico22 e aderisce al Gruppo Misto

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. Dopo un lungo periodo di riflessione ho deciso dire ildie confluire nel. Ho aderito all’esperimento di un nuovo soggetto politico con grande entusiasmo, sin dalla sua costituzione. Fino ad allora mi ero sempre tenuta fuori dalla politica di partito, privilegiando l’impegno civico e l’associazionismo.ha rappresentato la speranza di poter agire un reale cambiamento, portando una visione nuova di città , partendo soprattutto dal metodo partecipato di costruzione del programma elettorale. Il risultato delle amministrative non è stato quello sperato, nonostante l’ottima affermazione di una compagine civica, ma in me non è mai venuta meno la voglia di lottare, anche dai banchi dell’opposizione, e sostenere un’idea di politica della prossimità e di Città come bene comune.