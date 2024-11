Oasport.it - ATP Finals 2024, la qualificazione di Djokovic dipende dai risultati di tre avversari: i possibili scenari tra Metz e Belgrado

Il serbo Novaknon scenderà in campo questa settimana e dunque la sua partecipazione alle ATPè legata agli altrui: il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev possono tutti scavalcarlo ed estrometterebbero il balcanico dall’ultimo torneo stagionale.ha ormai chiuso la Race a quota 3910, ed il suo più immediato inseguitore, il norvegese Casper Ruud, è attualmente a quota 3855: per scavalcare il balcanico, al norvegese servono due vittorie, dato che con l’approdo in semifinale aandrebbe a quota 3945. Diversa la questione per l’australiano ed il russo, che dovrebbero entrambi vincere il torneo a cui sono iscritti per scavalcaree qualificarsi alle: l’oceanico è il numero 1 del tabellone a, mentre il russo comanda il seeding a