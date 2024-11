Lopinionista.it - Angelo Cremone canta i “Bambini dimenticati”

Leggi tutto su Lopinionista.it

CAGLIARI – “Attraverso la musica un messaggio di riflessione, per un’umanità smarrita, sulle contraddizioni che sta vivendo la nostra società”. Cosìdescrive il brano “”, che parla di ciò che sta succedendo nello Yemen. Ilutore umanista, impegnato per il rispetto dei diritti umani, spiega come nasce questa composizione: “In Sardegna, la Terra in cui sono nato e vivo, si preparano le guerre, nei diversi poligoni militari, dove attraverso le esercitazioni della Nato, si spara di tutto sulle coste più belle, sperimentando le armi più micidiali, poi usate anche per uccidere esseri umani. Inoltre è presente, a 40 Km da Cagliari, una grande fabbrica di proprietà della tedesca Rheinmetall – la Rwm – nel paese di Domusnovas, che produce ed esporta bombe per i diversi scenari di guerra in Europa e nei Paesi Arabi e Asiatici: Yemen, Ucraina, Israele, Gaza e Libano”.