Lanazione.it - Accordo per il ponte ciclabile sull’Arno: investimento da tre milioni

La questione è ormai ‘storica’: dal Lungarno di Limite ci si saluta con quelli di Tinaia, qualche decina di metri più in là oltre il fiume. Ma se uno li deve andare a trovare deve prepararsi a percorrere una decina e passa di chilometri in mezzo al traffico, tramite Capraia o Spicchio. Insomma: qui l’Arno divide. Ecco perché i due Comuni (Capraia e Limite per la riva nord, Empoli per la sud dove si trova Tinaia) sono appena arrivati a un(messo nero su bianco) per la costruzione di une pedonale tra i due abitati.da 3di euro. L’obiettivo è quello della strategia territoriale ’Arno vita nova. Move live learn’, da attuare entro il 2027. In questa maniera, a piedi (o in bici) e in pochi minuti si potrà andare da Limite a Tinaia e viceversa. Per il traffico è in fase di costruzione (dopo decenni di progetti e studi) il nuovoLimite-Fibbiana di collegamento anche con la Ss 67 e la FiPiLi, ma questo è un altro discorso.