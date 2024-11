Zonawrestling.net - WWE: I wrestler non sanno ancora di quale roster faranno parte dopo il passaggio a Netflix

La WWE ha uno dei migliori (e più larghi)in tutto il panorama del wrestling professionistico e può godere di tre show per metter e in mostra tutti i suoi talenti. Nonostante questo, però, gestire un numero così grande dipuò rivelarsi anche difficile e c’è bisogno di controllo costante per tenere traccia delle possibili evoluzioni in termini di storyline: per questo, la compagnia sceglie di fare dei “Draft” per assegnare iai diversiin un periodo piuttosto lontano dalla Road To WrestleMania proprio per preparare al meglio la stagione più calda. Quest’anno, però, potrebbe esserci un’eccezione. Come ben sappiamo, Monday Night RAW passerà atra poco più di due mesi e i dirigenti di entrambe le compagnie stanno cercando degli accordi suida proporre sulla piattaforma di steaming. Riguardo a ciò, Sean Ross Sapp di Fightful ha rilasciato un’indiscrezione molto interessante:“Ai talenti con i quali ho parlato non èstato detto dio se ci sarà un fattore determinante come un draft o uno shakeupil”.