Iodonna.it - Un episodio esilarante, raccontato con la consueta ironia dall'attore e regista

No, Carlo Verdone non farà mai il direttore artistico del Festival di Sanremo. L’ipotesi che lo stessoromano mette in piedi in Vita da Carlo 3, serie in uscita su Paramount+, non si concretizzerà nella realtà. A confermarlo, tra una battuta e l’altra, è stato lo stesso Verdone durante l’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ma anche se non sarà il responsabile della kermesse musicale, la star del cinema ha già avuto la suaesperienza all’Ariston. E l’ha ricordata proprio in occasione del faccia a faccia nel talk domenicale del Nove.