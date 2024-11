Justcalcio.com - TS – Balotelli esordio e giallo, Pinamonti e Pellegri trascinano Genoa e Empoli

2024-11-04 22:35:50 Arrivano conferme da Tuttosport: I due anticipi del monday night dell’11° turno di Serie A vedono ilpassare al Tardini contro il Parma e l’battere al Castellani il Como. Si schioda dall’ultima posizione la formazione di Gilardino che passa di misura sul campo deiblù di Pecchia, riportando in campo in Serie A Mariodopo 1701 giorni. A decidere il match ècon un tap-in che condanna gli emiliani al ko, ma nel finale i riflettori sono tutti sull’ex Inter e Milan, arrivato al Grifone nell’ultima settimana da svincolato, che non incide in fase offensiva ma termina sul tabellino degli ammoniti nel recupero nel tentativo di difendere la porta dagli attacchi avversari. Parma-, la partita Il Parma perde subito Bernabé per infortunio e rimpiange nella prima frazione una grande chance con la punizione a due dentro l’area (ingenuità di Leali su retropassaggio) che Mihaila manda fuori di poco.