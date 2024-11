Anteprima24.it - Serie C, 14esima giornata: cambia il giorno e l’orario della gara dell’Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era nell’aria da qualchee ora è arrivata anche l’ufficialità: la sfida tra Potenza e Avellino, valida per il quattordicesimo turno del Girone C diC è stata anticipata a domenica 10 novembre. Lo ha ufficializzato tramite una nota la Lega Pro: “La Lega Pro, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, sentite le società, dispone che laPotenza-Avellino, in programma lunedì 11 novembre 2024 presso lo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, venga anticipata a domenica 10 novembre 2024, con inizio alle ore 12.30“. L'articoloC,ilproviene da Anteprima24.it.