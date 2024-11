Anticipazionitv.it - Sciopero dei trasporti a Roma: disagi per i cittadini l’8 novembre 2024

Venerdì 8sarà una giornata difficile per chi deve muoversi ain quanto è previsto unonazionale di 24 ore deipubblici, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal. Locoinvolgerà autobus, tram e metropolitane della rete Atac e delle linee periferiche gestite daTpl. Ipotranno contare solo su alcune fasce orarie di garanzia, al mattino e al pomeriggio. Questo stop ai mezzi pubblici causerà sicuramentea chi deve spostarsi per lavoro, scuola o altre attività. Ecco tutti i dettagli per affrontare la giornata e capire meglio le ragioni dello. Chi sciopera e cosa succederà A scioperare al’8saranno gli autisti e il personale della rete dipubblicina, inclusi autobus, tram e metropolitane.