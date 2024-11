Sport.quotidiano.net - Pidcock-Ineos Grenadiers, segnali di disgelo

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Roma, 4 novembre 2024 - La quiete dopo la tempesta: uno dei momenti storicamente più complicati dellaera stato ben fotografato dai malumori di Tomdopo l'esclusione a sorpresa dal Giro di Lombardia 2024. Al malcontento del britannico, espresso senza mezzi termini sulla propria pagina Instagram, si erano aggiunte le voci di ciclomercato che lo volevano nell'orbita del Q36.5 Pro Cycling Team: voci a sua volta, a detta dei piani alti della, in qualche modo legate alla suddetta scelta di tener fuori il classe '99 dall'ultima Classica Monumento dell'anno. Insomma, difficile capire quale fronte abbia aperto la crisi tra le parti: fatto sta che oggi arrivano fortidiper il futuro. I dettagli Per le squadre, con gran parte dei corridori ancora in vacanza, non è ancora tempo dei ritiri, di norma in programma da dicembre, ma qualche raduno per pianificare la nuova stagione sta già avendo luogo.