Fanpage.it - Perde l’equilibrio e precipita per 4 metri in un serbatoio vuoto della raffineria Eni: grave operaio 38enne

Unè rimastomente ferito dopo essereto in unallaEni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) nella serata del 3 novembre. L'avrebbe perso l'equilibrio mentre lavorava alla manutenzione. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.