Pagliaccio ho visto cosa hai fatto Amici 24 lite furiosa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Tensione alle stelle ad24 conartefici di unaclamorosa. I due insegnanti di canto sono praticamente su poli opposti e queste divergenze sono state notate in modo molto marcato nel corso del daytime di lunedì 4 novembre. Lo scontro è stato veramente durissimo e la produzione è stata anche costretta a mandare via gli allievi dallo studio e a farli ritornare all’interno della casetta. Fuoco e fiamme dunque ad, conche non sono proprio riusciti a mantenere la calma davanti ai ragazzi. Chissà Maria De Filippi come l’avrà presa e certamente nella prossima puntata scopriremo anche la sua reazione. Sta diche per ora i maestri di canto non sembrano possano raggiungere nemmeno una tregua. Leggi anche: “Tu fatti i.”.24, scontro trae Cuccarini: davanti a Maria De Filippi24,furibonda traTutto è partito quando ad24ha voluto che i cantanti si dessero dei voti prendendo in esame interpretazione, scrittura e presenza scenica.