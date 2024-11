Davidemaggio.it - Oscar Pistorius uccise la loro figlia e ora lo incontrano. Il pre del faccia a faccia su Sky

E’ stato uno dei casi di cronaca più sconcertanti di sempre, quello che nel 2013 vide protagonisti il famoso atleta paralimpicoe la sua fidanzata Reeva Steenkamp, da lui assassinata nel giorno di San Valentino. Una storia che scosse l’opinione pubblica e che Sky ha deciso di ripercorrere in Uccisa da, docuserie in tre puntate in onda questa sera, l’11 e il 18 novembre alle 21.00 su Sky Crime. Il documentario – il cui titolo originale è My name is Reeva – vuole offrire un’analisi dettagliata degli eventi accaduti durante quella fatidica notte, presentando evidenze e ipotesi inedite fino a mostrare i preparativi di Barry e June Steenkamp (genitori di Reeva) per ilprimocon l’assassino, nel contesto di un programma di riconciliazione adottato nel sistema penale sudafricano. L’omicidio di Reeva Steenkamp © US SkyIl giorno di San Valentino del 2013, il campione paralimpico, noto come Blade Runner, sparò quattro colpi contro la fidanzata, la modella e assistente legale ventinovenne Reeva Steenkamp, attraverso la porta del bagno della camera da letto dellacasa a Pretoria.