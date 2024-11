Liberoquotidiano.it - Nigeriano aggredisce suora a schiaffi e pugni in pieno volto: orrore in chiesa a Roma

: un 27enneè stato arrestato a dopo aver aggredito unaall'interno di unavicino a Largo di Torre Argentina. Il brutale episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, quando l'uomo è entrato nell'edificio sacro con atteggiamento sospetto, tenendo il cappuccio della felpa tirato per coprirsi il. Insospettita dal suo comportamento, la, notandolo avvicinarsi al tabernacolo, gli si è rivolta gentilmente per chiedergli di uscire. A quel punto si è scatenata la violenza, brutale e improvvisa. Senza proferire parola, ilsi è scagliato contro la religiosa colpendola conin. La violenza dell'aggressione è stata tale da far cadere a terra la, che ha cominciato a urlare attirando l'attenzione dei passanti. I testimoni, accorsi in suo aiuto, hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine, mentre l'uomo ha approfittato del caos che si era generato per darsi alla fuga.