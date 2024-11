Margot Robbie è diventata mamma

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

dà il benvenuto al primo figlio con Tom Ackerley E suo marito Tom Ackerley sono diventati ufficialmente genitori! Secondo People, l’attrice australiana, nota per i suoi ruoli in Barbie e The Wolf of Wall Street, e Ackerley hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme. La coppia, entrambi trentaquattrenni, deve ancora rivelare il nome del bambino, in linea con la loro tradizione di mantenere una vita familiare riservata. Una gravidanza rivelata con stileha accennato per la prima volta pubblicamente alla sua gravidanza a luglio, quando è apparsa a Wimbledon indossando un classico abito a pois bianco e nero, proprio quando le voci sulla sua gravidanza hanno iniziato a circolare. Questa apparizione a sorpresa ha catturato l’attenzione dei media e deliziato i fan, conche irradiava felicità mentre celebrava il torneo.