Notizie.com - Manovra, si tratta sull’energia, le associazioni: “Serve coraggio. Reintegrare detrazione del 65%”

Piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici senza finanziamenti, pochi fondi per la cultura. Laè una legge di “galleggiamento”. Una legge di Bilancio in sostanza poco green. Così l’hanno descritta gli ambientalisti in audizione alle commissioni di Camera e Senato, chiedendo maggiori investimenti e “” per l’ambiente., si, le: “del 65%” (Ansa Foto) – notizie.comLa parola passa alle parti sociali oggi, lunedì 4 novembre. Prima dell’iter degli emendamenti, che possono essere presentati entro l’11 novembre, i parlamentati hanno davanti a sé una lunga giornata di audizioni, durante la quale leprenderanno la parola. La legge di Bilancio dovrà essere approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.