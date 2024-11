Quotidiano.net - L’ultimo ballo di Biden, addio con l’ennesima gaffe. E anche la vice lo rinnega

New York, 4 novembre 2024 – Ha vissuto un’intera vita tra le. Rischia di andarsene malinconicamente con l’ennesimo scivolone, che sarebbe il più pesante se Kamala Harris non diventasse presidente. Joe, replicando alle affermazioni razziste di un comico trumpiano su Porto Rico, definito “un’isola di spazzatura”, ha chiamato “rifiuti” i sostenitori di Donald che applaudivano al Madison Square Garden. Harris ha dovuto subito prendere le distanze. Forse per un attimoha pensato di essere ancora un candidato e non il capo della più grande democrazia e potenza del mondo. ANSA Gli mancano ancora circa ottanta giorni prima di consegnare le chiavi della Casa Bianca al successore, il 20 gennaio 2025, ma quella frase pronunciata a pochi giorni dal voto rischia di macchiare la sua eredità se non addirittura di trasformarlo in un capro espiatorio.