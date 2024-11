Lille-Juventus Thiago Motta in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutto su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi, alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata della Champions League 2024/25 tra. I bianconeri hanno interrotto una striscia di due partite senza vittorie in campionato con il successo sul campo dell’Udinese, ma a livello europeo devono riscattare il brutto ko interno dell’ultima giornata contro lo Stoccarda. Sul campo dei transalpini non sarà semplice, dal momento che hanno battuto entrambe le formazioni di Madrid negli scorsi turni. Il tecnico italo brasiliano risponderà ai dubbi di formazione e al processo di crescita che riguarda la sua squadra, che ora vuole diventare protagonista anche in Europa. SEGUI LA DIRETTA Ladisi terrà alle ore 18.