Italia-Argentina Test Match rugby 2024 | orario programma tv streaming

Torna in campo l’dele lo farà a Udine il prossimo fine settimana, nel primo dei tre impegni degli azzurri nelle Autumn Nations Series, la finestra internazionale di novembre. L’di Gonzalo Quesada affronterà l’, prima di sfidare la Georgia a Genova e, infine, gli All Blacks a Torino. Come detto l’esordio per Lamaro e compagni sarà sabato prossimo, il 9 novembre, con calcio d’inizio alle 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine contro l’. Una sfida durissima, contro una formazione che nelha saputo battere Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica nell’ultima TheChampionship e che arriva in Europa con la volontà di confermarsi uno dei top team mondiali.