Inter-Arsenal | le probabili formazioni

Gara valida per la quarta giornata di Champions League 2024/2025. Le due squadre appaiate in classifica con gli stessi punti cercano la vittoria per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi.si giocherà mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’andamento continentale dei nerazzurri è stato quasi perfetto con sette punti in tre partite. Dopo il pareggio strappato in casa del Manchester City, sono arrivate due vittorie, la prima contro la Stella Rossa per 5-1, e la seconda in Svizzera contro lo Young Boys. In campionato la squadra di Inzaghi ha accorciato ancora le distanze dal vertice grazie agli ultimi due successi su Empoli e Venezia. I londinesi hanno fatto lo stesso percorso dei Campioni d’Italia con i quali condividono punteggio e posizione in classifica.