Fulmine su campo da calcio | calciatore muore sul colpo altri 4 feriti

Perù. Bilancio gravissimo per unche è caduto in mezzo ad undacausando la morte di une il ferimento di4. Il tutto è avvenuto in Perù, a Huancayo, nel distretto di Chilca, dove si stava disputando una partita fra Juventud Bellavista e Familia Chocca. L’arbitro aveva appena sospeso la partita per l’arrivo di una perturbazione quando, nel mentre che i calciatori rientravano negli spogliatoi, unsi è abbattuto sul terreno di gioco. Il video che sta circolando in rete in queste ore è impressionante. Si vedono i calciatori dirigersi verso gli spogliatoi quando improvvisamente uncolpisce il terreno di gioco. Alcuni atleti hanno perso i sensi e sono caduti a terra immobili. Ecco il video: IMAGENES SENSIBLES Un rayo cayó en medio de un partido en Perú, durante un torneo regional, ocasionando la muerte de un jugador y heridas en otros cuatro.