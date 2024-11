Calciomercato.it - Figc, a Roma si vota la modifica dello statuto: scintille Abete-Casini. Marani durissimo | CM.IT

silaallofederale, con la Lega Serie A che chiedeva autonomia e ha presentato degli emendamenti Giornata importantissima per il calcio italiano. Al’assemblea straordinariasi occupa dire la, con il particolare focus sull’autonomia della Lega Serie A tanto invocata da, Lotito e De Laurentiis in primis in questi mesi in due richieste già formulate negli ultimi due anni. Presenti i rappresentanti, oltre che di Serie A, B, Lega Pro, Aia, Dilettanti, da Scaroni a Marotta, Lotito, Setti, Fenucci, Vitali (General counselor AS), Pradé e tutti gli altri. In totale i numeri: il totale è di 283nti, 516.00 voti. Alle 12.30 gli accreditati sono 253nti, 461.69 voti. Gravina – calciomercato.itParola a Gabriele Gravina, presidente: “Un grande onore condividere un momento così importante.