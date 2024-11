Secoloditalia.it - Femministe in silenzio sulla protesta della giovane iraniana: troppo impegnate nei cortei filo Hamas?

Le immagini sono forti: unastudentessasi spoglia in segno di, seduta nel cortile dell’Università Islamica Azad di Teheran, circondata da sguardi freddi e da una legge spietata che la vuole sottomessa. Il suo gesto è una ribellionesa, ma dirompente come il grido di tutte le donne iraniane che vivono sotto l’oppressione del regime teocratico. La sua colpa? Esserecoraggiosa per piegarsi alle imposizioni del velo obbligatorio. Ma dove sono leitaliane in questo momento? Mentre la studentessa veniva trascinata via con violenza, loro magari sfilavano per le vie d’Italia, accanto a gruppi di estremisti islamici e vessilli di milizie affiliate a quel regime che tanto fa soffrire quellae il suo popolo. Arrestata per un “atto indecente”: il videodiventa virale sui social iraniani Il video è rimbalzato su tutte le piattaforme social, diventando virale, masua protagonista non si hanno notizie.