Ilrestodelcarlino.it - Eusepi lancia la Samb in vetta solitaria. L’Ancona si arrende al suo ex nel derby

ENEDETTESE 1 ANCONA 0(4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 6 Gennari 6,5, Pezzola 6,5, Orfano 6; Candellori 6,5, Guadalupi 6,5 (45’ st Lulli sv); Kerjota 6,5, Lonardo 6 (33’ st Toure 6), Battista 6 (25’ st D’Eramo 6);7. A dsp. Semprini, Fabbrini, Bouah, Chiatante, Tataranni, Moretti. All. Palladini 6,5 ANCONA (4-4-2): Laukzemis 5; Boccardi 6, Codromaz 6, Rovinelli 5,5, Marino 5,5 (33’ st Sare SV); Pecci 6, Gulinatti 5,5 (17’ stou 6), Alluci 6,5 Azuronwa 5 (7’ st Useini 6); Martiniello 5 (25’ st Gianelli 5,5), Belcastro 5 (7’ st Amadori 5,5) . Disp. Bianchi, Bellucci, Bugari, Savor. All. Gadda 6 Arbitro: Mazzer di Conegliano 6. Guardalinee: Roselli-Chimento Rete: 23’ ptNote: Spettatori oltre seimila. Ammoniti Belcastro (A),(S), Martinello(A), Battista (S),ou (A), Zini (S), Lonardo (S), Toure (S) Angoli 13-6 per la. Rec.