Lettera43.it - Elezioni Usa, Washington blindata: barriere attorno alla Casa Bianca e al Congresso

si sta blindando in vista dellestatunitensi e, soprattutto, dei risultati delle urne. Nuovedi sicurezza sono state erette intorno, a Capitol Hill eresidenza nella capitale Usa di Kamala Harris. Fences going up around the White House. Time for the election •, DC pic.twitter.com/fzLSHEPQQi — Ted Eytan, MD, MS, MPH (@tedeytan) November 4, 2024 Strade chiuse e deviazioni poi intornoHoward University, dove la candidata democratica attenderĂ i risultati delle. Sono forti i timori di proteste da parte dei sostenitori di Donald Trump in caso di vittoria di Harris. Barrieraa Capitol Hill (Getty Images).Dopo quando successo il 6 gennaio 202 al’allerta è massima La sensazione è che chiunque vincerĂ lo farĂ per un pugno di voti (e grandi elettori), circostanza che con ogni probabilitĂ porterĂrichiesta di riconteggio e – si teme – a forme di contestazione.