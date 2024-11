Quotidiano.net - Elezioni presidenziali Usa 2024: chi sono i Grandi elettori e come funziona il sistema

Roma, 4 novembre– Piccoli e. Ovvero i cittadini statunitensi, chiamati ad esprimere il loro voto per la corsa alla Casa Bianca, e i delegati dei 50 Stati Usa – più quelli del distretto di Washington D.C. -, che saranno eletti direttamente dal corpo elettorale e poi formalmente designeranno il 47esimo presidente della storia americana. Andiamo con ordine per capire il tecnicismo della democrazia (indiretta) d’Oltreoceano. I libri da leggere per leUsaLa soglia Qui gli aventi diritto di voto, su una popolazione complessiva di oltre 331 milioni di abitanti, barrano sulla scheda elettorale, nei seggi, con l’early voting oppure per posta, uno dei candidati in lizza, Donald Trump, in corsa per i Repubblicani, Kamala Harris (Democratici) o uno degli indipendenti. In realtà, glivotano un pacchetto di candidati a sostegno di ciascun big in gara.