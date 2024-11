Drammatico scontro tra un’auto ed una moto | 17enne pontino ricoverato in condizioni molto serie

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Un altro incidente grave scuote il Comune di Lariano, già teatro di un recente sinistro mortale avvenuto nella notte di Halloween, costato la vita a una donna di 60 anni di Velletri. Stavolta, il nuovoha coinvolto una Fiat Panda, guidata da un uomo di 42 anni di Lariano, e una125. Ancora una volta, ad avere la peggio è stato ilciclista: un giovane di 17 anni originario di Cori, che versa ora ingravissime. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale Via di Cori (SP 79A), precisamente all’incrocio con Via di Colle Cagioli. I Soccorsi e la Gestione della Situazione Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, allertati dai testimoni presenti. Due ambulanze sono giunte sul posto, insieme a numerosi sanitari che hanno subito capito la gravità del quadro clinico del giovaneciclista. Al fianco dei sanitari sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il traffico, cercando di contenere la tensione tra i presenti, comprensibilmente scossi dalla gravità della situazione.