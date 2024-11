Tvzap.it - Dramma in autostrada, cade dal ponteggio e muore a soli 29 anni

Un operaio di 29 anni è morto questa mattina sull'A6. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava lavorando a un cantiere su un viadotto, si trovava sopra un ponteggio, quando, per cause ancora in via di accertamento, è caduto facendo un volo di venti metri. Inutile l'intervento dei sanitari. Dramma in autostrada dal ponteggio. Stava lavorando a un cantiere su un viadotto, si trovava sopra un ponteggio, quando, per cause ancora in via di accertamento è caduto facendo un volo di venti metri. È morto così un operaio senegalese di 29 anni. Il dramma questa mattina intorno alle 9:50 in A6, nel tratto tra Quiliano e Altare/Carcare. Inutili i soccorsi di 118 e ambulanze.