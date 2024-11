Lanazione.it - Dolci d’Italia, folla in centro. E una cheesecake da record

SPOLETO - Chiusura in dolcezza per la quinta edizione della kermesse ““. Un’edizione che entra nel libro dei: in quanto a pubblico, numerosissimo, che ha afto gli stand e per lalunga ben 60 metri, realizzata da MenteLocale Foligno. Il festival ha raggiunto il suo apice ieri pomeriggio quando in Corso Garibaldi, trasformata in una pasticceria a cielo aperto, è stato presentato il dolce da. In tantissimi si sono fermati ad ammirare ma anche a gustare la maxi. Ma, come si diceva, ““ è stato un evento da primato anche per i visitatori che in decine di migliaia da tutta Italia e per tutte e tre le giornate Spoleto. La città si è confermata luogo ideale per ospitare l’iniziativa con spazi giusti e accoglienti tra le sue suggestive vie, piazze, chiostri e palazzi.