Ilgiorno.it - Chi era Patrik Spreafico, l’architetto di Nibionno morto in un incidente in moto in Brianza

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Lecco) – Il 50enne, un architetto originario di(Lecco), che da tempo abitava a Renate inha perso la vita in un drammatico. Il centauro lecchese era in sella alla suae probabilmente stava rientrando a casa, quando verso le 16.20 di domenica scorsa è avvenuto un terribile scontro frontale contro un’automobile che viaggiava nella corsia opposta. Teatro dell’: Besana, in via Rivabella. Il violento scontro è avvenuto a pochi metri prima dell’incrocio semaforico con via San Camillo, a ridosso di una curva. Precisamente lungo una curva di una strada tra i campi che da Besana inporta verso il Comune di Renate. L’ impatto è stato devastante, tanto, che i due mezzi coinvolti erano ridotti a un cumulo di lamiere.