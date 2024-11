Liberoquotidiano.it - Chi entra nel team di Jannik Sinner: l'arma per renderlo perfetto, cosa cambia da oggi

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Si avvicina il ritorno in campo di, il numero 1 al mondo atteso alle Atp Finals di Torino: il ragazzo di San Candido è a caccia della prima vittoria di peso davanti al pubblico di casa, una vittoria che sarebbe la proverbiale ciliegina su una stagione già di per sé leggendaria con la vittoria dei due Slam. E in questa caccia, ecco cheaggiunge un ulteriore tassello al suo programma di allenamento: Radek Stepanek, ex numero 8 del mondo e vincitore di tornei del Grande Slam in doppio, si unisce aldell'azzurro come prezioso collaboratore. La sua presenza a Montecarlo, dove si allena con, rappresenta un tassello fondamentale nel progetto di crescita di, determinatissimo, come è noto, a perfezionare ogni aspetto del suo gioco. Con l'obiettivo di renderepiù completo, i suoi attuali coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, hanno voluto Stepanek per lavorare sul gioco di volo, un elemento che può rivelarsi decisivo nei momenti chiave dei match.