Caso dossieraggio Alex Britti controllato | i retroscena

Quello diè uno dei nomi finiti nell’inchiesta della Procura di Milano sulla presunta associazione a delinquere messa su per raccogliere dati su politici, imprenditori e personaggi pubblici da poi vendere o sfruttare per estorsioni. Il cantautore sarebbe statodalla società di investigazioni Equalize, che lo avrebbe fatto anche pedinare e sarebbe persino riuscita a organizzare un fermo di polizia per incastrarlo. Una vicenda inquietante che, secondo quanto scrive il quotidiano La Verità, sarebbe scaturita dalla richiesta di informazioni sul cantautore dall’ex suocero. La vicenda si inserisce nell’ambito del contenzioso tra il cantautore e l’ex moglie per l’affidamento del figlio. Il padre della donna si sarebbe rivolto alla Equalize per realizzare un dossier suallo scopo di trovare qualche elemento che potesse riportare il nipote sotto l’affido della madre: una ricostruzione che gli avvocati dell’ex suocero smentiscono categoricamente.