Sport.quotidiano.net - Camaiore di corto muso. Basta un gol di super Nardi

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

1 certaldo 0: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani, Da Pozzo, Amico, Chiaramonti,, Ricci ( 76’Bologna). All. Minichilli. CERTALDO: Gasaparri, Pagliai (58’ Ciappi), Piochi (68’ Cenni), Borboryo, Lastrucci, Casella (58’ Lebarara), Zefi, Cito, Mearini, Pieracci, Innocenti (87’ Bettoni). All. Corsi. Arbitro: Colombo di Legnano. Rete: 42’. Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Casella, Belli, Ciappi.– Ilvince 1-0 contro il Certaldo e scava un fosso di 4 punti sulla seconda dopo appena nove partite. Non è stata la miglior versione dei bluamaranto, ma la vittoria è di fondamentale importanza, tenuto conto della settimana tribolata tra infortuni non ancora recuperati e squalifiche di pezzi da novanta come Cornacchia e Bacci che di fatto hanno azzerato le alternative in panchina.