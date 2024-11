Lanazione.it - Baciccia, eroe senza generalità: procurava cibo ai partigiani di Zeri, fucilato mentre tentava di fuggire

Leggi tutto su Lanazione.it

(Massa Carrara), 4 novembre 2024 – Il 21 ottobre ero a, per la posa della targa a Prospero Castelletto “”, fortemente voluta dalla Sezione Anpi die dal Comune. Castelletto era di Camogli, di una famiglia che fabbricava a mano reti da pesca. Fu inviato dal Partito d’Azione, nel gennaio 1944, in Val di Vara e poi nello Zerasco, nel gruppo che darà vita alla Colonna Giustizia e Libertà. Svolse una molteplicità di compiti, con un coraggio e un dinamismo eccezionali. Fu staffetta, informatore, guida, combattente ma soprattutto intendente: una funzione preziosissima, quella di procurare tutto ciò che serviva alla sopravvivenza deiai monti, in primis il. La Val di Vara e la Lunigiana erano poverissime di alimenti. Anche per questo la Resistenza nelle nostre valli fu eroica. Certamente gli abusi verso i contadini non mancarono.