Tessuti riciclati versatili e funzionali Cambia la divisa dei portalettere

Nuovo look per i postini: al via anche nell’hinterland di Milano il cambio d’abito già introdotto nel capoluogo lombardo, oltre che a Crema, Lodi e Pavia. E così, gli oltre 70di Segrate indossano ora nuove divise, con un design che uniscetà ed estetica,per tutelare l’ambiente e capicapaci di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti nei periodi più caldi. I colori? Quelli classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio. Dopo cinque anni,no dunque le divise di chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito. Una “mise“ pensata nel segno del comfort, della sostenibilità e dell’innovazione.