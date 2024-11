Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, trame dal 4 all'8 novembre 2024: arriva Imani

d', un nuovo personaggio farà il suo ingresso al Fürstenhof, come svelano ledella soap opera tedesca dal 4 all'8. Intanto, Valentina continuerà ad essere insofferente nei confronti di Greta e Noah le rivelerà che la Saalfeld ormai sa che stanno insieme. Vanessa e Carolin, invece, grazie alle parole di Günther, decideranno di convolare a nozze e, senza confrontarsi sull'argomento, prepareranno entrambe una proposta di matrimonio. Poco dopo, Eleni festeggerà il suo compleanno a cena con Christoph e, il giorno dopo, andrà a fare un'escursione in montagna con Markus, Alexandra e Noah. Tuttavia, il rancore di Schwarzbach per l'albergatore comprometterà tutto. In seguito, Greta spiegherà a Valentina che ha intenzioni serie nei confronti di Noah.