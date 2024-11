Super rimonta di Verstappen, parte 17esimo e vince in Brasile

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 3 nov. (askanews) – Maxsignore della pioggia.diciassettesimo e chiude primo per la migliordella sua carriera con 17 giri veloci. Una vittoria (nonva da dieci gare) che dà la spallata al mondiale piloti con Lando Norris che chiude solo al sesto posto. Ora il mondiale recita393 punti e Norris 331 a tre gare dalla fine. Ferrari in agrodolce con Leclerc che non riesce ad andare oltre il quinto posto. Sainz a muro. Splendida prova delle sue Alpine con Ocon e Gasly che chiudono nell’ordine alle spalle diche vola verso il quarto titolo mondiale consecutivo. Tra la primanza, poi abortita, e quella effettiva sono passati più di 10 minuti, tempo sufficiente perché la pioggia tornasse a cadere sopra il circuito di Interlagos.