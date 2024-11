Spazionapoli.it - Simeone suona la carica dopo Napoli-Atalanta, promessa ai tifosi – FOTO

Il post social del centravanti azzurro, Giovanni, è un messaggio chiaro aipartenopei. Seconda sconfitta stagionale per ildi Antonio Conte, severamente punito dall’di Gian Piero Gasperini. Una domenica decisamente amara per l’intero popolo di fede napoletana, che è ritornato ad assaggiare il fastidioso sapore della disfatta. Al Diego Armando Maradona c’è stata poca partita: netto il dominio da parte degli orobici riusciti a incarnare alla perfezione le richieste del proprio esperto allenatore. Adesso, ipartenopei si aspettano una reazione di carattere, partendo dalla super sfida di domenica prossima all’Inter campione d’Italia. A promettere un atteggiamento guerriero, in seguito alla batosta di quest’oggi, è stato Giovanni: il messaggio lanciato sui social fa ben sperare gli azzurri.